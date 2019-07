11 Luglio 2019 16:04

Messina, titolare di un noto locale in via Garibaldi si rivolge ai Carabinieri: clienti mangiano e bevono, ma si rifiutano di pagare il conto

Si accomodano, mangiano, bevono anche più del normale e alla fine pretendono di non pagare. È accaduto in un noto locale della via Garibaldi a Messina. Il gestore del locale, visto l’assurdo comportamento degli insoliti clienti, ha prontamente allertato le Forze dell’Ordine. Tempestivo l’arrivo sul posto dei Carabinieri del nucleo radiomobile. che hanno provveduto ad identificare uno dei soggetti.

