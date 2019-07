Messina: al via il 3° Memorial Lorena Mangano

18 Luglio 2019 15:00

A Messina il triangolare di calcio in memoria di Lorena Mangano

È stato illustrato stamani a Palazzo Zanca il 3° Memorial Lorena Mangano, che si svolgerà domenica 21 alle ore 19 al Despar Stadium di Bisconte a Messina e che prevede un triangolare di calcio in programma alle 20.30 tra la nazionale italiana donatori organi, le vecchie glorie del calcio messinese anni 70/80 e il Comando provinciale dei vigili del fuoco gruppo sportivo “G. D’Amico” con la partecipazione della Polizia di Stato. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’assessore alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia, il presidente dell’associazione “Donare è Vita onlus” Gaetano Alessandro, il delegato del comandante dei vigili del fuoco Antonio Tomasello, il direttore sanitario A.O.U.G. Martino Antonino Levita e il rappresentante delle vecchie glorie del Messina Gaetano Laversa. L’Amministrazione comunale è lieta di ospitare a Messina questo evento che accende i riflettori su un tema purtroppo attuale come quello delle vittime della strada. Sarà un’occasione per sensibilizzare e promuovere la campagna di donazione degli organi e la raccolta fondi per il giovane Paolo Chillé che dovrà subire un intervento chirurgico a Houston. All’iniziativa, organizzata dall’associazione Donare è Vita onlus e patrocinata dal Comune, dedicata alla giovane orlandina Lorena Mangano, scomparsa tre anni fa a causa di un tragico incidente stradale, sono stati invitati a partecipare i sindaci di Messina Cateno De Luca e Capo d’Orlando Francesco Ingrillì. La serata sarà presentata da Helga Corrao e Giuseppe Bevacqua.

