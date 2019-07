Messina, terribile schianto in autostrada: auto contro guardrail, due feriti [FOTO]

9 Luglio 2019 01:01

Gravissimo incidente sull’A18 Messina-Catania: auto contro guardrail, due feriti trasportati al Policlinico

Gravissimo incidente questa sera sull’A18 Messina-Catania. Nei pressi dello svincolo di San Filippo, in direzione Catania, una Renault Clio ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. L’impatto è stato devastante. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, l’auto è andata totalmente distrutta. Sul posto l’intervento del personale sanitario del 118, degli agenti di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Due le persone rimaste coinvolte nel sinistro ed estratte dalla lamiere: sono state trasportate al Policlinico di Messina, una in codice rosso e una in codice giallo. Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro, seguiranno aggiornamenti.

Valuta questo articolo