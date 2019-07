Messina, incendio in un palazzo storico di piazza Duomo: anziana salvata dai Vigili del Fuoco [FOTO e VIDEO]

30 Luglio 2019 21:36

Messina, paura nel centro storico della città dove nel tardo pomeriggio è divampato un incendio in un appartamento

Paura nel centro storico di Messina dove nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:00, è scoppiato un incendio al 3° piano di uno storico stabile di piazza Duomo. L’incendio si è innescato da un corto circuito di una lavatrice situata in una veranda al quarto piano dello stabile. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autobotte e un’autoscala, gli agenti della Polizia e gli infermieri del 118. I pompieri hanno soccorso e messo in salvo una signora anziana che abitava al primo piano ed era molto impaurita: è stata allontanata in via precauzionale, per lei solo tanta paura.

