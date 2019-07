Messina, Festa della Madonna di Dinnamare. Mangano: “Garantire decoro urbano e sicurezza”

15 Luglio 2019 14:38

Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore della Madonna di Dinnammare: il consigliere pentastellato Paolo Mangano chiede il Comune di Messina contribuisca fattivamente nel garantire servizi, decoro urbano e sicurezza, con un serie di interventi

A Larderia (Messina) fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore della Madonna di Dinnammare, in programma dal 3 al 5 agosto. Si tratta di una delle manifestazioni religiose più antiche, importanti e sentite nell’hinterland messinese. Il percorso dei festeggiamenti è arricchito dal suggestivo pellegrinaggio notturno che si snoda lungo il versante del monte Peloritano “Dinnammare”, alto circa 1.100 metri, mentre la processione della “Vara” percorre le strade interne dei due villaggi (Larderia superiore e inferiore). In occasione di tale ricorrenza, che ogni anno vede riuniti centinaia di messinesi, il consigliere pentastellato Paolo Mangano chiede il Comune di Messina contribuisca fattivamente nel garantire servizi, decoro urbano e sicurezza con un serie di interventi, tra cui:

– scerbatura delle strade comunali e della SP39 invase da erbacce che infestano anche il canale di scolo adiacente la predetta strada Provinciale, già interessato da canneti di grosse dimensioni, i quali ostruiscono il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre a creare un habitat naturale a roditori e numerose specie di insetti

– raccolta rifiuti solidi urbani che proliferano nei cassonetti posizionati sull’intero percorso della manifestazione, nell’area limitrofe alla chiesa San Giovanni Battista Larderia inf., nonchè bonifica delle “aree discarica” ubicate, abusivamente, nel greto del torrente Larderia;

– sistemazione strade interne dissestate (buche e cumuli di terra), in particolar modo la viabilità che collega la via comunale Montegallo con la via comunale San Giovanni, ove insiste la chiesa;

– messa in sicurezza delle passerelle di attraversamento del torrente, sprovviste di barriere, con il rischio di cadute accidentali nell’alveo del torrente;

– verifica della stabilità, con necessaria ed urgente bitumazione del ponte sul torrente Larderia Superiore “SP39”, anch’esso interessato dalla processione.

“Tali criticità– avverte Mangano- potrebbero creare una situazione di pericolo anche per i fedeli che issano la maestosa e pesante vara (circa 800 Kg) con il quadro della Madonna di Dinnammare”. Per il consigliere comunale gli interventi proposti rivestono carattere d’urgenza e potrebbero rientrare in un quadro più ampio di programmazione, in sinergia con altri enti, quali la protezione civile e il corpo forestale. “Ritengo fondamentale – aggiunge il consigliere-che il Comune attivi le procedure per promuovere la partecipazione delle bande musicali e delle associazioni giovanili attive sul territorio e sempre presenti in tali occasioni”.

