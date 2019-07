Alberi killer a Messina, ennesimo schianto in città: grosso ramo cade su un’auto [FOTO]

11 Luglio 2019 15:47

Messina, grosso ramo si schianta al su un’auto in sosta: paura in via Risorgimento

Ennesima tragedia sfiorata. A Messina gli alberi ammalorati continuano a schiantarsi al suolo. L’ennesimo episodio è appena accaduto in via Risorgimento, dove un grosso ramo è piombato su una jeep in sosta. Non si registrano feriti, ma il ramo, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, ha mandato in frantumi il vetro dell’auto. Sul posto l’intervento degli agenti della Polizia Municipale e dei vigili del Fuoco. Quello dei vigili del fuoco è dell’ennesimo intervento a distanza di qualche giorno. Domenica scorsa i pompieri sono dovuti intervenire in via Leonardo Sciascia (San Licandro), per rimuovere un grosso ramo di un arbusto della villetta San Nicandro, che si è schiantato in strada.

Valuta questo articolo