Maltempo in Sicilia, fenomeni meteo estremi tra Catania e Siracusa: tornado a Noto, bombe d’acqua ad Avola e Mascali [FOTO]

15 Luglio 2019 23:42

Maltempo in Sicilia, situazione critica per i violenti temporali delle ultime ore nel settore jonico dell’isola

Forte maltempo nel pomeriggio di oggi nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando delle “bombe d’acqua”. Tra Mascali, Riposto e Acireale, nel catanese, si sono verificate pesanti criticità con strade, abitazioni e garage allagati. Numerosi automobilisti sono rimasti in panne. In azione i vigili del fuoco. Simile situazione si è verificata anche sulla costa siracusana. Ad Avola una bomba d’acqua ha causato allagamenti e trascinato varie auto a valle. Nel tardo pomeriggio un enorme tornado ha colpito le acque del mar Jonio a Lido di Noto. Il maltempo proseguirà in tutta l’isola anche domani con temperature in ulteriore calo. Da Mercoledì invece tornerà a splendere il sole.

