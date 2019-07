Maltempo, aerei in difficoltà in Calabria per il temporale su Lamezia Terme: volo dirottato a Bari [DETTAGLI]

15 Luglio 2019 23:15

Maltempo in Calabria, forti temporali su Lamezia Terme: aerei in difficoltà, un volo è stato dirottato a Bari

Disagi per il traffico aereo in Calabria a causa del maltempo che sta colpendo la Regione e in modo particolare Lamezia Terme. Un volo Ryanair, il 5050 partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia intorno alle 22:40 ma è stato dirottato a Bari dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei mentre su Lamezia imperversava la tempesta. Adesso il volo sta arrivando a Bari, con pesanti disagi per i passeggeri a bordo.

Problemi anche per l’Alitalia AZ1173 partito da Roma alle 21:56, che però è stato più fortunato e seppur con 15 minuti di ritardo, alla fine il volo è riuscito ad atterrare.

