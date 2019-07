Magistro: “Caronia torni centrale o si esca dal Parco dei Nebrodi”

5 Luglio 2019 16:33

Magistro: “Il Parco dei Nebrodi è come un club con delle regole e Caronia è rimasta isolata”

Il Presidente dell’Assemblea Regionale delle Consulte Alessandro Magistro, che ricopre anche l’incarico di Presidente della Consulta dei Nebrodi, entra a gamba tesa nella querelle che in questi giorni ha travolto il Sindaco di Caronia Antonino D’Onofrio, intervenendo in merito alla domanda che si pongono in molti e cioè “perché nonostante il territorio caronese sia in assoluto il più vasto a livello boschivo non vi sia nessuna centralità per Caronia“. Il Presidente Alessandro Magistro dichiara: “Il parco è come un club con delle regole, ma Caronia pare essersi isolata in tutti questi anni, risultato anche delle precedenti amministrazioni comunali del passato e di quella attuale, che nulla ha fatto per mantenere un minimo centralità dovuta. Oggi l’unica cosa da fare è cambiare un’amministrazione che rappresenta un fallimento storico per il paese, subito dopo puntare su due strade: la prima che il parco dia la centralità richiesta a Caronia, e la secondo che si esca dal parco dei Nebrodi, senza se e senza ma, perché Caronia non sia terrà di conquista per nessuno“. Magistro ha deciso di scrivere al commissario Ferlito per chiedere maggiori dettagli sulla vicenda, “certo che la sua sensibilità sul tema potrà dare le dovute risposte”.

