RETTIFICA: le macchie marroni nel mare di Scilla non sono sporcizia, ecco di che si tratta [FOTO e DETTAGLI]

14 Luglio 2019 17:15

Strane chiazze marroni nel mare di Scilla: non si tratta di reflui fognari

Lo Stretto di Messina si colora di marrone. In queste ore sono state tantissime le segnalazioni inviate alla nostra redazione in merito alla presenza di strane chiazze scure nel mare di Scilla. Contrariamente a quanto possa sembrare e nonostante il pessimo funzionamento dei depuratori del territorio reggino, stavolta non si tratta di reflui fognari. Dopo opportune verifiche abbiamo riscontrato che si tratta di pietre vulcaniche eoliche provenienti da Stromboli, dove a 11 giorni dalla violenta eruzione, è tuttora in corso l’attività vulcanica. In sostanza si tratta di magma stromboliano trasportato dalle correnti marine. Un errore in cui sono incappati i nostri lettori, giustamente indignati per il malfunzionamento dei depuratori e per i continui scarichi abusivi, responsabili di un vero e proprio scempio dei nostri mari. Nel territorio reggino lo scenario dei litorali è imbarazzante: in particolar modo da Melito Porto Salvo nei giorni scorsi sono arrivate numerose segnalazioni di lettori indignati per le condizioni da terzo mondo in cui versa il mare.

A corredo dell’articolo le immagini delle pietre laviche rinvenute nel mare di Scilla e di Mortelle a Messina.

Valuta questo articolo