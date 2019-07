Laura Pausini e Biagio Antonacci accendono il San Filippo: notte magica a Messina [FOTO]

28 Luglio 2019 09:50

Straordinario successo per Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Messina

Laura Pausini e Biagio Antonacci travolgono la città dello Stretto. In 40mila ieri sera al San Filippo di Messina per la tappa siciliana del tour delle due icone della musica italiana. Tutti in piedi a cantare dal vivo le canzoni che hanno segnato la storia della musica, da “La solitudine” a “Strani amori” e “Se io se lei” di Antonacci. Due ore di spettacolo che hanno illuminato la notte dello Stadio. Sul palco con Laura e Biagio, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere). Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. . Nella gallery le immagini della bellissima serata al San Filippo. Foto di Alessio Villari.

Valuta questo articolo