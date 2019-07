16 Luglio 2019 21:13

Messina, scontro tra auto e moto a Mortelle: Carabinieri e 118 sul posto

Incidente questa sera a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e uno motociclo si sono scontrati sulla SS.113, nei pressi di Mortelle. Sul posto l’intervento dei Carabinieri, dei vigili urbani e del personale medico del 118, intervenuto per soccorrere il centauro che non sarebbe in pericolo di vita.

