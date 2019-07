30 Luglio 2019 22:22

Incidente a Messina: auto finisce nella corsia del tram nei pressi della passeggiata a mare, le immagini

Incidente a Messina dove, poco fa, un’auto è andata a finire nella corsia del tram, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi della passeggiata a mare. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la vettura è rimasta in bilico tra la strada ed il cordolo che delimita la corsi del tram. In alto la fotogallery completa.

