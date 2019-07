Incendio in autostrada: paura sull’A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO]

21 Luglio 2019 23:39

Auto in fiamme in autostrada, traffico paralizzato sull’A18 Messina-Catania

Paura sull’autostrada A18 Messina-Catania per un incendio. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che un’auto all’interno della galleria Taormina, in direzione Catania, abbia preso fuoco per un’avaria al motore. Il traffico al momento è totalmente bloccato. Non si registrano feriti e non ci sono altri veicoli coinvolti, ma la situazione in autostrada- come si evince dalle immagini- è surreale. Gli automobilisti, fermi da oltre un’ora, danno spazio per far passare i Vigili del Fuoco. Secondo quanto raccontato da alcuni automobilisti presenti sul posto, sembra non ci sia nessun servizio d’ordine a bloccare l’ingresso in autostrada al casello di Taormina. Seguiranno aggiornamenti.

Valuta questo articolo