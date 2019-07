10 Luglio 2019 00:31

Reggio Calabria, ancora incendi in città: fiamme a San Sperato, le immagini

Brucia ancora Reggio Calabria in questa notte torrida di luglio. Dopo gli incendi di Croce Valanidi, sulla colline tra le facoltà di ingegneria e di agraria e sulle colline di Gallico, le fiamme sono divampate in questi minuti a San Sperato. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’incendio sembra essere vicino ad alcune case.

