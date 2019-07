Milazzo, oltre 500 cantori per il Festival “InCanto”: ecco i vincitori del Trofeo

16 Luglio 2019 14:26

A Milazzo il VI Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo: un’intensa settimana di musica, arte e cultura

Si è concluso sabato, nella Cittadella Fortificata di Milazzo, il VI Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo, la manifestazione di successo curata dai “Cantica Nova” per la Direzione Artistica del Maestro Francesco Saverio Messina e in collaborazione con il Comune di Milazzo.

Un’intensa settimana di musica, arte, cultura a Milazzo, con oltre 500 cantori provenienti da tutto il mondo, iniziata Domenica 7 e Martedì 9 luglio con l’esibizione non competitiva dei cori al Duomo Antico, e conclusasi ieri, dopo tre giornate di Concorso: giovedì di Musica Sacra, venerdì e sabato la competizione principale.

Palcoscenico unico per il Concorso e la cerimonia finale: il Bastione di S. Maria illuminato dai resti di “Siso”, capodoglio ritrovato imbottito di plastica tra Milazzo e le Eolie, oggi simbolo di sensibilizzazione all’ambiente (progetto “Siso” del milazzese Carmelo Isgrò).

A rendere ancora più vivace l’atmosfera e ad entusiasmare i cori e i tantissimi curiosi accorsi, la magnetica mostra “Mediterranean…. I colori della Sicilia” di Salvo Currò e il progetto fotografico “Milazzo è fatta a scale” curato da Italia Nostra.

La graduatoria finale

Per la sezione Musica Sacra vince il coro Akademski Pevski Zbor da Maribor in Slovenia; seguono al secondo posto Bel Canto Choir da Vilnius in Lituania, e in ex aequo al terzo posto Apollo Choir da Bratislava in Slovacchia e Coro Art Menu da Plock, Polonia.

La classifica definitiva per il Trofeo InCanto Mediterraneo 2019:

1°posto: Bel Canto Choir – LITUANIA Medaglia d’Oro, vincitori Trofeo InCanto Mediterraneo

2°posto: Akademski Pevski Zbor – SLOVENIA Medaglia d’Oro

3° posto: Apollo Choir – SLOVACCHIA Medaglia d’Argento

4° posto: Coro Art Menu – POLONIA Medaglia d’Argento

5° posto: Girls Choir Puellae Cantantes of the Karol Szymanowski Music School POLONIA Medaglia di Bronzo

6° posto: Coro Southland – AUSTRALIA Medaglia di Bronzo

7° posto: Coro del Coriandolo – SVIZZERA

Entusiasmante il lavoro svolto dalla giuria internazionale che ha apprezzato la qualità esecutiva ed interpretativa dei cori partecipanti, ed ha infine consegnato – con il suo presidente di giuria Werner Pfaff – il Trofeo InCanto Mediterraneo 2019 realizzato dal Maestro Giuseppe Cristaudo al Bel Canto Choir di Vilnius. In questo VI InCanto Mediterraneo il più premiato è stato proprio il gruppo lituano, il cui Maestro Egijidius Kaveckas è stato preferito anche come Miglior Direttore di Coro, e uno dei cantori ha vinto anche il 1° Photo Instagram Contest InCanto Mediterraneo 2019.

Tra le altre menzioni speciali nella cerimonia finale: Premio migliore esecuzione di un autore contemporaneo italiano allo sloveno Akademski Pevski Zbor; Premio speciale per la gioia e passione al Coro del Coriandolo di Ginevra; Premio speciale per la raffinatezza e omogeneità corale all’australiano Coro Southland.

Prossimo appuntamento nel 2021 dall’11 al 17 Luglio per il VII Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo.

Valuta questo articolo