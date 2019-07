Grande festa a Gerace per il 20° Festival Internazionale di Arte di Strada [FOTO e VIDEO]

29 Luglio 2019 11:32

Gerace: il 20° Festival Internazionale di Arte di Strada regala tantissime emozioni agli spettatori che hanno raggiunto il borgo da tutta la provincia di Reggio Calabria

Dal 26 al 28 agosto Gerace è diventato Il Borgo Incantato in occasione del 20° Festival Internazionale di Arte di Strada, con strabilianti performance artistiche nel cuore del borgo medievale, che troneggia su una collina della Locride circondata dagli ulivi e più in lontananza dai colori scintillanti del Mar Ionio. Un’edizione storica quella di “Il Borgo Incantato – L’arte di strada in vicoli”, festival organizzato dal Comune di Gerace, con la direzione artistica di Luigi Russo della “Gigirusso street&stage srl”, che vantano di aver inventato 20 anni fa, il 1° evento internazionale di arte di strada in Calabria. Tra le viuzze del paese, uno dei Borghi più Belli d’Italia, costellato da piazze irregolari, archi barocchi, cantine, palazzi nobili, suggestioni orientali, fortificazioni e dai tavoli di degustazione dei prodotti della gastronomia locale, si sono esibiti alcuni tra i migliori professionisti dell’arte di strada coinvolgendo tantissimi spettatori.

