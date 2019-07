L’eclissi di luna incanta il mondo, spettacolo straordinario anche dallo Stretto: le foto da Reggio Calabria [FOTO]

17 Luglio 2019 09:19

Ieri sera occhi puntati al cielo per l’eclissi di Luna: milioni di osservatori incantati da questo spettacolo

L’eclissi lunare parziale è iniziata nell’Europa occidentale alle 22.02, l’ora esatta in cui l’ombra della Terra ha iniziato ad oscurare il disco lunare, secondo i dati del National Astronomical Observatory del National Geographic Institute. Da quel momento, l’eclissi è durata per circa tre ore, fino all’1, anche se il massimo si è verificato alle 23.30. A differenza dell’eclissi solare, la visione del fenomeno a occhio nudo non pone alcun rischio o pericolo per la salute come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate da Renzo Pellicano.

