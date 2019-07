Reggio Calabria commemora la rivolta popolare del 1970 [FOTO]

14 Luglio 2019 16:42

Sul lungomare di Reggio Calabria la commemorazione della Rivolta del 14 luglio 1970

Si è svolta oggi sul lungomare di Reggio Calabria la commemorazione della Rivolta del 1970. 49 anni fa in città prendeva il via la sommossa popolare scatenata in seguito alla decisione di collocare il capoluogo della Regione a Catanzaro. Nella giornata di oggi è stata ricordata la figura di Ciccio Francio, sindacalista e politico reggino, leader del Comitato d’azione per Reggio Capoluogo, movimento popolare nato nel 1969. Alla cerimonia commemorativa hanno preso parte Peppe Agliano, lo storico senatore Renato Meduri e l’ex Sindaco Demi Arena.

