Calabria: proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla sp 23 a Joppolo Coccorino [FOTO]

4 Luglio 2019 16:52

Proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla sp 23 a Joppolo Coccorino in provincia di Vibo Valentia

Si è tenuto oggi, lungo la strada provinciale 23 nel tratto Joppolo Coccorino in provincia di Vibo Valentia, un nuovo sopralluogo al quale hanno preso parte Il Prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, il Viceprefetto Aggiunto Manuela Currà, Marco Galati Portavoce dell’On. Riccardo Tucci, il Responsabile Coordinamento Calabria Giuseppe Ferrara, il Responsabile dell’Area Compartimentale Anas Calabria Marco Moladori, Il Progettista Maurizio Ponte del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST) dell’Università della Calabria oltre ad alcuni Rappresentanti del Comune di Joppolo e del Comitato Strada del Mare. L’incontro di oggi si è reso utile per verificare lo stato dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del costone roccioso che, attualmente, stanno riguardando il posizionamento delle reti paramassi su un’area estesa di circa 10.000 mq con l’ausilio di un elicottero. L’apertura del tratto è prevista entro la fine del mese di luglio.

Valuta questo articolo