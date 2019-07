Taormina, Caetano Veloso in concerto al Teatro Antico: unica data in Sicilia

8 Luglio 2019 18:31

Unica tappa in Sicilia del tour Ofertòrio: Caetano Veloso in concerto al Teatro Antico di Taormina

Si contano i giorni per l’evento musicale dell’estate siciliana: il concerto di Caetano Veloso per l’unica tappa in esclusiva siciliana del tour mondiale “Ofertório”, tra i pochissimi in tutta in Italia: sabato 13 luglio (ore 21), nell’incantevole scenario del Teatro antico di Taormina. Il celebre cantautore e chitarrista brasiliano arriverà per questa volta in Sicilia accompagnato sul palco dai tre figli Moreno, Zeca e Tom.

“È uno show per famiglie – commenta Veloso – nato dal mio desiderio di trasmettere felicità. Avere dei figli è la cosa più importante nella mia vita adulta. Quello che ho imparato dalla nascita di Moreno, e confermato con gli arrivi di Zeca e Tom, non ha un nome e non ha un prezzo. Credo, veramente, che la nostra non sia una famiglia di musicisti qualunque: c’è un carattere genetico dedicato alla musica”.

Veloso è uno dei promotori del tropicalismo insieme a Gilberto Gil, vincitore di numerosi Latin Grammy Awaed e due Grammy: compositore, cantautore e chitarrista brasiliano, partito dalla tradizione ha mescolato la bossanova con la cultura pop, la sua passione per il cinema e per la letteratura.

Veloso suonerà la sua amata chitarra e i figli si alterneranno con vari strumenti, ripercorrendo l’immenso repertorio di una vera leggenda della musica internazionale definito dal New York Times tra “i più grandi cantautori del secolo” e dal suo biografo Jason Manning, “il Bob Dylan del Brasile”.

Ad aprire il concerto sarà il cantautore Mario Venuti che commenta:“Sono onorato di aprire il concerto del mio venerato maestro Caetano Veloso”. I biglietti sono disponibili in prevendita, on line e nei punti vendita dei circuiti abituali.

Valuta questo articolo