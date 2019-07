Tra i laghi e lo Stretto: a Messina una giornata dedicata all’Arte da ritrarre [FOTO]

8 Luglio 2019 19:17

A Messina una giornata tra i laghi e lo Stretto, dedicata all’Arte

Si è svolta ieri a Messina l’estemporanea di pittura “Tra i laghi e lo Stretto“, promossa dall’associazione, presieduta da Venera Finocchiaro, Arte da Ritrarre. La giornata, alla quale ha preso parte anche lo storico Nino Principato, è stata dedicata alla memoria del caro Achille Baratta, recentemente scomparso, e si è conclusa con una sfilata dedicata alla suggestiva leggenda delle Teste di Moro. All’evento hanno preso parte anche la moglie e la sorella di Baratta: Frank Schirò ha dedicato una poesia al caro amico scomparso e Venera Finocchiaro ha proiettato un video con le immagini più belle dell’istrionico artista e ingegnere.

Gli artisti premiati

Per l’estemporanea di riciclo Dino Finocchiaro si è aggiudicato il primo posto, Gianfranco Sessa il secondo e Debora Zummo in terzo.

Per la sezione pittura: primo posto per Rosy Trapa, secondo posto per Daniela Gambuzza, terzo posto per la piccola Sabrina Tuccia. Menzione speciale per il giovane artista Ibrahin Coulibalx del Mali.

La giuria era composta Nino Principato, Gisella Schirò, Marianna Sidoti, Fedele Tirrito e Linda Schipani.

