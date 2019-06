Puli-Amo Messina: volontari al lavoro per ripulire la villetta di San Licandro [FOTO]

Le operazioni di pulizia interesseranno la villetta di San Licandro, piccolo polmone verde in un’area fortemente urbanizzata e in costante espansione, caratterizzata da numerosi complessi residenziali e attività commerciali. Qui, dove la cementificazione avanza divorando le colline, si staglia questo piccolo parchetto attrezzato, con giochi per bambini, panchine e area cani, purtroppo in un perenne stato di degrado e abbandono.

L’obiettivo di Puli-AMO Messina è quello di ridare dignità a questa villetta, iniziando dalla scerbatura e cura delle piante. Sarà inoltre occasione per sensibilizzare il cittadino a non sporcare e a tenere pulita la zona, specialmente l’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe, purtroppo tappezzata di deiezioni canine e rifiuti di ogni tipo.