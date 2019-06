A Messina riapre Villa Melania: è l’unica fabbrica in Sicilia totalmente rigenerata ad uso culturale

12 Giugno 2019 12:11

A gran richiesta tornano le visite guidate nel suggestivo sito di Pistunina (Messina)

Dopo il successo della giornata inaugurale, a grande richiesta, domenica 16 giugno, tornano le visite guidate nel suggestivo sito di “Villa Melania Cultural reFactory” a Pistunina (Messina), al momento uno dei luoghi più gettonati e richiesti sul territorio sia perché l’unica fabbrica in Sicilia totalmente rigenerata ad uso culturale, sia per le particolarità uniche nel loro genere che mixano in un’unica grande area, arte, antichi mestieri, tradizioni popolari, archeologia industriale. Caratteristiche e che insieme ad una massiccia campagna promozionale stanno indirizzando “Villa Melania” come possibile volano di ripresa turistica del territorio messinese e la collegano ufficialmente ai classici itinerari del centro storico garantendo alla Città di Messina un’esclusiva ventata di novità a livello di proposte turistiche.

Sarà proprio la visita guidata a raccontare nei dettagli cos’è e come nasce Villa Melania Cultural reFactory che prende il nome da un’area archeologica adiacente di origine romana, (nel dettaglio un’antichissima villa signorile). Un grande spazio comprendente una vecchia fabbrica di botti ed una zona di antichi mestieri. Strutture naked alloggiate in un’affascinante antitesi rispetto ai contenuti. Al nome “Villa Melania” è stato aggiunto “reFactory” per identificare la strategica riqualificazione del sito. All’interno è stata allestita una mostra d’arte del famoso pittore internazionale Dimitri Salonia, una zona etnoantropologica ricca di strumenti di lavoro e preziosi oggetti d’epoca come carretti e pupi siciliani. L’area include anche la prima bellissima residenza antisismica stile liberty, totalmente fruibile, risalente al 1911 che completa l’originale itinerario.

Le visite guidate si svolgeranno nei seguenti orari stabiliti: 10,30-11,30–17,30–18,30.

