Vespe a tutto gas a Messina: raduno nella città dello Stretto [FOTO]

A Palazzo Zanca arriva un’invasione di Vespe. Nella giornata di ieri si è svolto l’evento vespistico Faro Basso Taormina organizzato dall’associazione culturale turistica Prima Sicilia, presieduta dal Presidente Massimiliano Cavaleri. Palazzo Zanca ha fatto da cornice d’eccezione alla mostra statica allestita sulla scalinata di Piazza Municipio, dove negli anni ‘50 il commendatore Luvarà, gia’ concessionario Piaggio, organizzò il primo raduno vespistico nella Città di Messina. Il corteo dei vespisti si e’ poi spostato in un’altra location suggestiva, la Madonnina del Porto, all’interno della base navale militare per ammirare il Forte San Salvatore. Passando dalla SS 114, attraverso i tortuosi tornanti del Monte Tauro, hanno raggiunto Taormina, per allestire una seconda mostra statica sotto la Porta Messina.

