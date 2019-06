Serie C: strepitoso Trapani, batte il Piacenza per 2-0 e vola in B. Ecco le FOTO dei festeggiamenti

16 Giugno 2019 00:29

Il Trapani ha conquistato la promozione in Serie B battendo il Piacenza per 2-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C

Il Trapani torna in Serie B. I siciliani hanno conquistato la promozione nel torneo cadetto battendo il Piacenza per 2-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. All’andata finì 0-0. Al triplice fischio è delirio in casa Trapani: i calciatori siciliani hanno dimostrato grande serietà seppur la stagione è stata costellata da problemi societari.

