Roma, forte scossa di terremoto: paura nella notte. Gente in strada, attivata “unità di crisi”

24 Giugno 2019 00:36

Paura a Roma per una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nella zona sud/est della capitale

Paura a Roma per una forte scossa di terremoto nella notte. La scossa s’è verificata alle 22:43 con epicentro a Colonna. Di magnitudo 3.7 Richter, ha avuto un risentimento sismico fino al 5° grado Mercalli nelle zone più vicine all’epicentro. Tanta gente è fuggita in strada impaurita e il ministero per i Beni Culturali ha attivato l’unità di crisi per verificare eventuali danni al patrimonio culturale. Non sono segnalati crolli o danni a persone, anche se alcuni edifici sarebbero stati lesionati con apertura di crepe. Sospesa per verifiche e poi riaperta la Metro C.

