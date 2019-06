Taobuk: grande successo per la serata di gala al Teatro Antico di Taormina [FOTO]

23 Giugno 2019 21:41

In un teatro antico stracolmo in ogni ordine di posto si è tenuta sabato 22 giugno la serata di gala di Taobuk, il festival del libro ideato e diretto da Antonella Ferrara. A presentare l’evento il giornalista del TG1 Rai Alessio Zucchini e la stessa Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico del festival. Sul palco sfilata di big per una grande serata di letteratura, musica e cinema, che ha visto sul palco – premiati con il Taobuk Award for Literary Excellence – il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, scrittrice statunitense di origine bengalese, e Ian McEwan, uno dei più grandi autori britannici. Ampio spazio anche alla musica internazionale più raffinata: diretti da Valter Sivilotti e accompagnati dall’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, partner del Festival, si sono esibiti – applauditissimi – Simone Cristicchi, autore di tanti brani di spessore anche sociale, Nina Zilli, una delle voci più soul del panorama italiano, la violinista ex enfant prodige Anastasiya Petryshak e il mezzo soprano georgiano Nino Surguladze. Insieme a loro hanno ricevuto il Taobuk Award Nancy Brilli, Massimo Ghini e Marella Ferrera. Nel corso della serata è stata premiata anche Eleonora Bufalino, prima classificata del contest TaoTim, riservato a giovani dai 18 ai 35 anni; la ventisettenne netina ha ricevuto il premio dalle mani di Carlo Nardelli, chief strategy di Tim. Pubblico entusiasta e tante emozioni per un evento spettacolare che, grazie alla Main Media Partnership Rai, andrà in onda su Rai 3 sabato 13 luglio in seconda serata. Hanno dato il proprio contributo al format gli autori Federico Zatti e Valerio Callieri, il regista Stefano Sartini, il direttore della fotografia Gianluca Fiore e il direttore di scena Sara Scotti. Taobuk continua fino a martedì con incontri, dibattiti, presentazioni di libri e interventi di grande spessore.

Foto di Giampiero Caminiti

