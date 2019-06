Stretto Pride: l’ondata arcobaleno travolge Messina, le FOTO del corteo

9 Giugno 2019 12:05

A Messina il primo Pride dello Stretto: le foto della parata arcobaleno in città

Un’ondata arcobaleno invade le vie di Messina. In migliaia di ragazzi e ragazze ieri pomeriggio hanno sfilato in corteo per il primo “Stretto Pride”, la marcia per rivendicare i diritti di tutti e di tutte. Quella di ieri è stata un grande festa. Un evento perfettamente riuscito, che ha unito l’intera città all’insegna dello slogan “largo all’orgoglio”: un corteo per sottolineare il linguaggio universale dell’amore, abbattere ogni tipo di pregiudizio e rivendicare di diritti negati: “Questo non è il gaypride- ha sottolineato ieri il presidente di Arcigay Rosario Duca– è il pride perchè vuole rappresentare e rivendicare i diritti di tutti, del bambino a non essere bullizzato, della donna che non deve essere maltrattata, del disoccupato ad avere un lavoro e del lavoratore ad essere pagato giustamente insomma i diritti di tutti ed anche quelli degli omosessuali ad avere riconosciuto quello che la costituzione già ci riconosce, l’articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e non possono essere discriminati, noi chiediamo quella applicazione. Abbiamo avuto le unioni civili -aggiunge- ma abbiamo una battaglia ammiraglia:il matrimonio egualitario e le adozioni, sappiamo amare i bambini come lo sanno fare gli altri perchè abbiamo amore da dare”. Nella gallery le immagini più belle del corteo di ieri, foto di Alessio Villari.

