Messina: fiume di bottiglie e vetri rotti sulla ss 113 [FOTO]

2 Giugno 2019 11:19

Il consigliere Biancuzzo scrive al sindaco e al vicesindaco di Messina

Ancora degrado a Tarantonio. Accanto alla fontana pubblica sulla ss 113/dir, in prossimità della campana per la raccolta vetro, lo scenario è desolante: la strada è tappezzata di bottiglie e vetri rotti. Lo segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che scrive al sindaco di Messina e al vicesindaco: “Un cittadino residente nelle vicinanze mi ha raccontato che le bottiglie sono uscite dalla campana durante le operazioni di svuotamento. Premesso ciò chiedo un immediato intervento per eliminare tutte le bottiglie rotte giacenti da diversi giorni nelle vicinanze della fontana e lo spostamento della campana in un altro sito”.

