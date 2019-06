21 Giugno 2019 06:00

Solstizio d’Estate 2019: oggi, 21 giugno, inizia ufficialmente l’estate. Ecco le immagini per augurare un buon primo giorno della bella stagione

Oggi, 21 Giugno 2019, alle 12:07 ora italiana si verifica il Solstizio d’Estate. Questo avvenimento, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è sicuramente uno dei periodi più amati dalle persone. In alto una gallery con immagini per celebrare il primo giorno d’Estate.

