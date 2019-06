Sequestrata nel Tirreno una rete da pesca illegale lunga più di 4 chilometri [FOTO e VIDEO]

2 Giugno 2019 17:54

Guardia Costiera: intercettata nel Tirreno meridionale un’imbarcazione da pesca con a bordo una rete da posta derivante illegale lunga più di 4 chilometri

La scorsa notte la Guardia Costiera, nello svolgimento dei controlli a tutela della filiera della pesca, ha intercettato nel Tirreno meridionale un’imbarcazione da pesca con a bordo una rete da posta derivante illegale lunga più di 4 km. Il controllo durato diverse ore, eseguito con il pattugliatore Corsi e la motovedetta classe 400 Ingianni della Guardia Costiera, ha permesso il sequestro di una tipologia di rete vietata, in quanto strumento di pesca non selettivo che costituisce un vero e proprio muro galleggiante, che determina la cattura anche di specie protette come delfini e tartarughe, che rimangono spesso impigliate in tali attrezzi da pesca illegali. La rete, del valore di diverse migliaia di euro, è stata posta sotto sequestro e al comandante dell’unità è stata contestata una sanzione amministrativa di 12 mila euro.

