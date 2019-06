Sbarco in Normandia, cosa accadde il 6 giugno di 75 anni fa [FOTO]

6 Giugno 2019 00:00

Sbarco in Normandia: il 6 giugno di 75 anni ci fu l’avvio dell’operazione Overlord per la liberazione dell’Europa del nazismo

Sbarco in Normandia- Il D-Day (6 giugno 1944) è stato la più grande operazione di sbarco della storia. Fu l’avvio dell’operazione Overlord per la liberazione dell’Europa del nazismo, ma lo fu al prezzo di migliaia di morti. Lo sbarco fu attuato dagli anglo-americani sulle coste della Normandia, in Francia. Vi parteciparono oltre 12 mila navi navi da guerra ed altrettanti aerei oltre che centinaia di migliaia di soldati. In previsione dell’attacco Hitler, ormai in evidente difficoltà con il suo regine nazista, aveva fatto costruire un sistema di fortificazioni lungo tutto il litorale francese concentrando buona parte dell’esercito. Gli Anglo-Americani furono decisi e spietati sfondando il fronte tedesco dopo alcuni giorni di furiosi combattimenti. In agosto Parigi fu liberata e De Gaulle vi instaurò il suo governo. In settembre gli alleati liberarono anche Belgio e Olanda dal regime nazista.

