Reggio Calabria, ripristino del manto stradale sulla bretella del Calopinace

12 Giugno 2019 15:37

Reggio Calabria: procedono i lavori di ripristino del manto stradale in città

I lavori di ripristino del manto stradale procedono in diverse zone del comprensorio urbano di Reggio Calabria dal centro alla periferia. L’ultima tranche di interventi, effettuati nel mese di Giugno, riguarda i lavori di ripristino del manto stradale riferiti al tratto viario “Cannavò – Pavigliana”.

Le attività sono proseguite in città con nuovi interventi di bitumazione, con particolare evidenza nella zona di Vito e nelle vie di collegamento cittadino lungo la bretella che costeggia l’argine del Calopinace.

I lavori sono stati curati della società di servizi comunale in house “Castore”. L’iter di ripristino delle strade cittadine proseguirà nei prossimi giorni secondo il programma di interventi disposto di concerto con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Falcomatà, con priorità sulle arterie stradali a maggiore densità di percorrenza veicolare.

Nel quadro del piano di intervento e manutenzione, infatti, sono previste nei prossimi giorni nuove attività ancora più impattanti che riguarderanno varie arterie della zona di Mortara e della zona Viale Laboccetta, oltre alla ordinaria manutenzione stradale che viene attuata secondo criteri di ottimizzazione e omogeneizzazione dei programmi giornalieri di intervento.

L’azienda Castore, grazie all’utilizzo del “carro scala”, proseguirà, inoltre, un proficuo lavoro di potatura degli alberi di alto fusto, la cura delle palme presenti nelle varie zone cittadine e l’abbattimento di alberi ormai rinsecchiti che in quanto tali risultano pericolanti e pregiudicano la pubblica incolumità.

Nel contempo, la società reggina si sta procedendo con le attività di sfalcio aree verdi in vari siti.

