18 Giugno 2019 22:26

Reggio Calabria, marciapiedi stracolmi di rifiuti in via Cantaffio: “paradossale che il sindaco comunichi che la situazione sia tornando alla normalità e oggi l’organico non è stato ritirato”

Prosegue la problematica relativa all’immondizia a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la via Cantaffio è stracolma di rifiuti non ritirati. Un lettore scrive: “sembra paradossale che il sindaco comunichi che la situazione sia tornando alla normalità e oggi l’organico non è stato ritirato, siamo alle solite. Ma quanto ancora queste prese in giro da parte dell’amministrazione comunale?”, conclude.

