Reggio Calabria, enormi montagne di rifiuti sulle colline della città: immagini incredibili da Terreti [FOTO e VIDEO]

22 Giugno 2019 23:34

Reggio Calabria, l’emergenza rifiuti è sempre più grave: montagne enormi sulle colline, Terreti è letteralmente soffocata da cumuli di spazzatura

Che il problema non sia quello dei “lordazzi” lo dimostra la situazione di Terreti: a Reggio Calabria l’emergenza rifiuti è tale che anche dove ci sono ancora i cassonetti, e i cittadini conferiscono i rifiuti regolarmente nel modo più civile possibile, la situazione è drammatica. Le colline della città sono letteralmente sommerse da enormi montagne di spazzatura, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo. Il balordo sistema di raccolta del Comune e le difficoltà degli impianti della Regione stanno compromettendo non solo il decoro, ma anche l’igiene pubblica su tutto il territorio cittadino.

Valuta questo articolo