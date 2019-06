10 Giugno 2019 17:26

Reggio Calabria, sulle Bretelle nuovi controlli della Polizia Municipale con il sistema di autovelox

Procedono i controlli della Polizia Municipale con gli autovelox in varie zone della città di Reggio Calabria. Sulle Bretelle del Calopinace in direzione mare/monte all’altezza dell’incrocio con via Boschicello così come qualche settimana fa, la Polizia Municipale guidata dal nuovo comandante Salvatore Zucco ha nuovamente istituito una postazione mobile con un autovelox montato a bordo di un’autovettura di servizio effettuando 189 sanzioni e ritirando 2 patenti dalle 15:40 alle 17:10.

