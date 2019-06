Reggio Calabria: montate le prime stazioni del bike sharing, il 14 giugno la presentazione ufficiale [FOTO]

7 Giugno 2019 20:26

Reggio Calabria: montate le prime stazioni del bike sharing, dieci le stazioni tradizionali che sorgeranno da nord a sud della città per un totale di 130 biciclette

La grande novità del servizio di bike sharing arriva anche a Reggio Calabria: il prossimo 14 giugno verrà presentano ufficialmente il servizio alla città. Dieci le stazioni tradizionali che sorgeranno da nord a sud (Santa Caterina, Università, Porto, Ospedali Riuniti, Museo Magna Grecia, Piazza Italia, Castello Aragonese, Duomo, Stazione Centrale e Cedir) per un totale di 130 biciclette, 80 tradizionali e 50 a pedalata assistita, che consentiranno di muoversi in modo comodo e sicuro all’interno del centro cittadino. Intanto in città si stanno montando le prime stazione come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Molto semplici anche le modalità per accedere al bike sharing attraverso l’utilizzo del portale web Bicincittà.com, dell’app gratuita per smartphone “Bicincittà” e della tessera elettronica Reggio in Bici.

