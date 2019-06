17 Giugno 2019 12:26

Reggio Calabria, parecchi disagi al traffico a causa di lavori in autostrada direzione sud

Traffico paralizzato questa mattina in autostrada a Reggio Calabria in direzione sud. A causa di lavori e di restringimento di carreggiata, il traffico è rimasto paralizzato per ore creando una fila di chilometri e scatenando l’ira dei tanti reggini che per arrivare a lavoro hanno dovuto fare ore e ore di fila.

