20 Giugno 2019 20:38

Incendio nella zona nord della città di Reggio Calabria: spettacolare operazione di un elicottero della Forestale

Spettacolare operazione della Forestale questa sera a Reggio Calabria. Poco prima delle 20 un elicottero si è alzato in volo per spegnere in un incendio divampato nella zona nord della città. L’elicottero ha sorvolato la via Marina tuffandosi in mare per raccogliere l’acqua necessaria a domare le fiamme. A corredo dell’articolo foto e video dell’intervento.

