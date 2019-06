Reggio Calabria, gatto-fantasma sulla terrazza del Miramare: si mobilitano i Vigili del Fuoco, chiusa la via Marina [FOTO]

13 Giugno 2019 00:24

Reggio Calabria, via Marina chiusa al traffico per le operazioni di soccorso a un gatto avvistato sulla terrazza del Miramare: Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sul posto. Le foto

La via Marina alta di Reggio Calabria (Corso Vittorio Emanuele) è rimasta chiusa al traffico per circa due ore nella serata di ieri, per consentire le operazioni di soccorso a un gatto avvistato sulla terrazza del Miramare. Un’associazione animalista è arrivata sul posto per recuperare il gattino dopo aver chiesto (e ottenuto) la mobilitazione di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Sono così intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con due grossi mezzi e alcuni agenti della municipale. Gli agenti hanno fatto irruzione nella struttura insieme ad un ragazzo dell’associazione animalista, accessoriato con particolari torce, gabbie e reti. Gli uomini hanno utilizzato una finestra di via Giudecca per entrare e uscire dalla struttura. Dopo una lunga ricerca, nessuno ha trovato il felino: chissà che non abbia sgradito una presenza così eccessivamente indiscreta, o che non sia riuscito a trovare un percorso per uscire. Fatto sta che intorno alle 23:10 gli agenti hanno rimosso il blocco stradale e i pompieri sono tornati alla base dopo lunghe ricerche, senza alcuna traccia del gatto intorno a cui s’era creato grande interesse nel centro storico della città.

