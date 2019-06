Reggio Calabria, gattino sulla terrazza del Miramare: si mobilitano i Vigili del Fuoco, chiusa la via Marina [FOTO LIVE]

12 Giugno 2019 23:15

Reggio Calabria, via Marina chiusa al traffico per le operazioni di soccorso a un gattino avvistato sulla terrazza del Miramare: Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sul posto. Le foto in diretta

La via Marina alta di Reggio Calabria (Corso Vittorio Emanuele) è chiusa al traffico da oltre un’ora per le operazioni di soccorso a un gattino avvistato sulla terrazza del Miramare. Un’associazione animalista sta intervenendo per recuperare il gattino dopo aver chiesto (e ottenuto) la mobilitazione di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco con due grossi mezzi e alcuni agenti della municipale. Gli agenti hanno fatto irruzione nella struttura tramite una finestra di via Giudecca nel tentativo di recuperare il felino, insieme al gruppo di animalisti accessoriati da torce, gabbie e reti.

Valuta questo articolo