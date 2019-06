Reggio Calabria: grande attesa a Gallico per la 5ª edizione dell’Infiorata del Corpus Domini [FOTO e INTERVISTE]

19 Giugno 2019 19:36

Reggio Calabria: si è svolta questo pomeriggio, presso la Chiesa di S.Maria di Porto Salvo, la conferenza stampa di presentazione dell’5ª edizione dell’Infiorata, organizzata dall’Azione Cattolica e dal Laboratorio Artistico della Parrocchia S. Maria del Porto Salvo di Gallico Marina

Grande attesa a Gallico per l’annuale Infiorata del Corpus Domini. Si è svolta questo pomeriggio, presso la Chiesa di S.Maria di Porto Salvo, la conferenza stampa di presentazione della 5ª edizione dell’Infiorata, organizzata dall’Azione Cattolica e dal Laboratorio Artistico della Parrocchia S. Maria del Porto Salvo di Gallico Marina. I lavori inizieranno venerdì sera ed il Laboratorio Artistico preparerà le linee guida con i decori da realizzare. Verranno disegnati 10 riquadri: le 7 virtù teologali, le 2 vetrate della Parrocchia S. Maria del Porto Salvo e l’ultimo riquadro realizzato dall’Azione Cattolica. Domenica mattina ci sarà la posa dell’infiorata ed a mezzanotte sarà illuminata e aperta al pubblico. L’infiorata sarà lunga 120 metri: saranno utilizzati fiori, riso e sabbia per creare diverse tonalità nei disegni. Un centinaio di persone saranno impegnate per la realizzazione dell’Infiorata.

