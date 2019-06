10 Giugno 2019 16:11

Reggio Calabria, emergenza rifiuti in città: spazzatura e non solo abbandonata in strada

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria aumenta a dismisura e con il caldo l’idea innovativa per allietare l’attesa dei bus è stata quella di dotare le fermate di ventilatori. Nelle foto a corredo dell’articolo si nota un ventilatore abbandonato fuori da Villa Guarna a Sbarre, in compagnia di altri rifiuti. Nell’altra foto invece si nota la zona di Pentimele, molto frequentata dai cittadini nel periodo estivo per il mare, piena di sacchetti abbandonati in strada.

