15 Giugno 2019 23:44

Reggio Calabria, sabato sera drammatico nel centro storico: una donna ha accusato un malore ed è morta all’improvviso

Una tragedia scuote il sabato sera di Reggio Calabria: una donna è morta all’improvviso, dopo aver accusato un malore, in pieno centro, a pochi metri dal corso Garibaldi e dal Lungomare, esattamente in via Gabriele D’Annunzio. Inutile il rapido intervento dei soccorritori del 118 e degli agenti di Polizia, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso nella disperazione di amici e parenti.

Valuta questo articolo