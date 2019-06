Reggio Calabria: a Piazza Italia l’iniziativa “Dona il sangue, salva una vita” [FOTO]

28 Giugno 2019 12:19

Reggio Calabria: a Piazza Italia l’iniziativa “Dona il sangue, salva una vita”. L’evento intende rafforzare la sinergia tra DonatorinatiPolizia di Stato e l’Avis

Donatorinati Calabria & Avis Regionale Calabria insieme per testimoniare e aggregare sempre più donatori di sangue. Nasce così l’ iniziativa “Dona il sangue, salva una vita“ che si sta tenendo oggi in piazza Italia a Reggio Calabria. Istituzioni e cittadini si sono ritrovati a partire dalle 7.45 per donare presso l‘autoemoteca a piazza Italia, presso il centro Avis di piazza Garibaldi o presso il Centro Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano Morelli. Presenti il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, il Questore Maurizio Vallone , il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, le massime autorità saranno in prima linea per la donazione del sangue. Successivamente presso la sala convegni “Nicola Calipari” della Questura di Reggio Calabria, si sta tenendo la tavola rotonda “Buoni Stili di vita e medicina preventiva” nell’ambito della quale sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra DonatoriNati Calabria ed Avis regionale Calabria al fine di divulgare la cultura della donazione del sangue su scala regionale. “La sinergia funziona sempre, tra associazioni di volontariato diventa vitale e d’esempio per noi per i nostri volontari e per le future generazioni. Unendo gli sforzi, l’esempio vince sempre” afferma il Presidente Nazionale Donatorinati Polizia di Stato dr. Claudio Saltari.

