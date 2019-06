Reggio Calabria: al Cilea lo spettacolo teatrale “La domanda di matrimonio” rappresentato dagli studenti deIl’IC “De Amicis-Bolani” [FOTO e VIDEO]

6 Giugno 2019 21:36

Reggio Calabria: la prova teatrale di fine anno degli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” arriva alla settima edizione

La prova teatrale di fine anno degli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria arriva alla settima edizione. Quest’anno è “la domanda di matrimonio” di Anton Cechov. Riadattato per l’occasione per far recitare e partecipare più ragazzi, andrà in scena questa sera. Il professore Frascà, ha aiutato nel riadattamento delle opere, alla recita hanno collaborato le insegnanti di lettere dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani”: la regia è stata curata dalla prof. Francesca Zaccone. “È il settimo hanno che proviamo questa esperienza, l’importanza del teatro nelle scuole è fondamentale, sottolinea la prof. Francesca Zaccone, portare Cechov non è stato semplice, i suoi personaggi sono spesso di dubbi e di incertezze ma sicuramente rappresentano i personaggi della società di oggi quindi meritano di essere portati in scena, l’incasso della serata verrà devoluto per la ricerca sulla Sla”.

