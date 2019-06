22 Giugno 2019 23:48

Reggio Calabria: il barbagianni è stato preso in carico dal centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina”

Gli Agenti della Polizia di Stato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno visto e salvato un barbagianni in difficoltà sulla Strada Statale 18 e lo hanno portano in Commissariato. Il rapace, ferito ad un’ala, è stato preso in carico dal centro recupero fauna Selvatica “Stretto di Messina” ove ha subito un intervento chirurgico per frattura dell’ala. L’animale verrà rimesso in libertà non appena sarà nuovamente autonomo in natura.

Valuta questo articolo