13 Giugno 2019 22:10

Reggio Calabria, auto a fuoco sul viale Calabria: le immagini in diretta

Auto in fiamme pochi minuti fa nella zona Sud di Reggio Calabria, precisamente in una delle prime traverse (lato monte, direzione Nord) del viale Calabria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. I pompieri hanno prontamente domato il rogo e adesso si indaga sulle cause dell’incendio.

