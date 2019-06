Reddito di Cittadinanza: 3.288 candidati “Navigator” alla Fiera di Roma per il concorso [FOTO]

19 Giugno 2019 15:51

Hanno effettuato la prova 3.288 candidati “Navigator”, coloro che dovranno fare assistenza ai centri per l’impiego nella guida dei destinatari del reddito di cittadinanza

Poco piu’ di un terzo degli iscritti alla prova per la selezione dei navigator, le persone che dovranno fare assistenza ai centri per l’impiego nella guida dei destinatari del reddito di cittadinanza, si sono presentati stamattina alla Fiera di Roma per sostenere i test. Lo fa sapere Anpal Servizi spiegando che hanno effettuato la prova 3.288 candidati, il 36,7% degli iscritti. Domani e’ ultimo giorno di prove per diventare il nuovo professionista delle politiche del lavoro. Nella prova del pomeriggio di ieri i partecipanti erano stati 3.335, con un tasso di partecipazione del 37%. “Si tratta di percentuali importanti – si legge nella nota – dal momento che – secondo la Fiera di Roma e la societa’ che ha curato la selezione – a questi concorsi “generalmente partecipa una percentuale intorno al 30%”. All’ultimo concorso Inps il tasso di partecipazione era stato del 27%. La risposta dei candidati navigator e’ stata quindi positiva”. Le prove continuano nel pomeriggio e proseguono domani, per la selezione dei 2.980 profili idonei a ricoprire le posizioni previste da Anpal Servizi nel piano di distribuzione dei navigator per ciascuna zona d’Italia, elaborato con l’obiettivo di uniformare gli standard dei servizi per l’impiego su tutto il territorio nazionale. L’incarico di collaborazione ottenuto dal navigator ha durata di due anni a partire dal giorno di contrattualizzazione e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nello svolgimento dell’incarico.

